Norte Pioneiro é destaque estadual em práticas hospitalares e atendimento materno-infantil

O Norte Pioneiro do Paraná tem ganhado destaque no cenário estadual da saúde pública por meio de ações estruturadas que fortalecem a qualidade dos atendimentos hospitalares e a segurança dos pacientes. O Hospital Regional do Norte Pioneiro (HRNP), localizado em Santo Antônio da Platina, é um dos principais protagonistas dessa transformação. Pela segunda vez consecutiva, a unidade conquistou a certificação de Alta Conformidade e Adesão Plena às Práticas de Segurança do Paciente, reconhecimento concedido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e validado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O selo de "adesão plena" comprova que o HRNP cumpre integralmente as práticas exigidas para garantir a segurança dos pacientes, como prevenção de infecções, identificação correta e protocolos de medicação segura. Nos últimos dois anos, foram realizadas 84 capacitações voltadas à melhoria contínua da assistência, humanização hospitalar e fortalecimento da gestão. As ações englobam treinamentos específicos em áreas críticas como terapia intensiva, cirurgia segura, higiene das mãos, prevenção de quedas e lesões por pressão, além de capacitações em ouvidoria, gestão de conflitos e brigada de incêndio.

Com 90 leitos ativos e atendendo a 22 municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, o HRNP atua em especialidades como anestesiologia, cirurgia geral, neurocirurgia, obstetrícia, ortopedia e urologia. Em 2024, o hospital registrou 5.484 internações, representando um aumento de 5,28% em relação ao mesmo período do ano anterior. Somente no último ano, a unidade realizou 1.791 partos.

Entre as ações recentes, destaca-se a implementação do Protocolo de Doula HRNP, que qualifica as equipes para oferecer um atendimento mais humanizado às gestantes com a presença de doulas, proporcionando suporte emocional e acolhimento. A unidade também atua de forma integrada ao Sistema Estadual de Transplantes, com capacitações específicas sobre o protocolo de morte encefálica, reforçando a contribuição da região no avanço da doação de órgãos, em que o Paraná é líder nacional há dois anos consecutivos.

A estruturação da rede estadual de saúde também beneficiou a moradora de Santo Antônio da Platina, Noemia Ludimila de Oliveira, de 24 anos. Grávida de gêmeas, ela foi diagnosticada com síndrome de transfusão feto-fetal (STFF), condição rara que representa risco elevado de parto prematuro extremo. Após acompanhamento inicial no HRNP e no Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), em Jacarezinho, Noemia foi transferida por meio do Serviço Aeromédico da Sesa para o Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), em Curitiba, referência estadual em gestação de alto risco.

A transferência de helicóptero durou 84 minutos e garantiu a segurança da gestante e dos fetos. Após duas semanas de observação e cuidados intensivos, Noemia deu à luz às gêmeas Sarah e Sofia, que nasceram com 34 semanas, pesando 1.810 kg e 1.988 kg, respectivamente. O parto foi realizado com sucesso no Anexo da Mulher, maternidade especializada do CHT. As recém-nascidas seguem sob cuidados médicos até receberem alta e retornarem à cidade natal.

A história de Noemia evidencia a eficiência da Linha Guia Materno Infantil do Paraná, que assegura a continuidade do cuidado desde o pré-natal até o atendimento especializado em casos de alto risco. Nos últimos anos, o governo estadual ampliou os investimentos em estrutura e equipamentos voltados à saúde da mulher, como a aquisição de ultrassons de alta performance e o aumento no repasse financeiro para partos de risco habitual, intermediário e alto risco.