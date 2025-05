Em parceria com o prefeito Polaco, deputado Alisson Wandscheer traz palestra sobre o autismo para Wenceslau Braz

Deputado estadual Alisson Wandscheer após palestra sobre o autismo ao lado do prefeito Polaco e do vice Rick, e de outros profissionais que estiveram presentes. Foto: Divulgação

Na noite da última sexta-feira (23), o deputado estadual Alisson Wandscheer esteve na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, para realizar uma palestra voltada para a conscientização e promoção dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A palestra, que traz o tema “Autismo que Conecta – Direitos, Inclusão e o Papel das Políticas Públicas”, teve início às 19h00, reunindo profissionais da saúde e da educação do município, além de moradores e representantes municipais em um momento de aprendizado e conhecimento.

“Foi um evento de sucesso para nós. Conseguimos reunir representantes da Associação de Mães de Autistas (AMA), tanto daqui de Wenceslau Braz, quanto de Santana do Itararé e de Arapoti, mães e pais de crianças autistas, professores e profissionais da saúde para adquirir mais conhecimento com as experiências do deputado”, disse o prefeito Polaco à reportagem.

O movimento, realizado pelo parlamentar em todo o Paraná, tem como destaque o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, recentemente aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná, onde o deputado detalha os principais pontos da legislação, ressaltando que sua implementação é um processo gradual, mas essencial para garantir uma inclusão verdadeira e efetiva.

Com a experiência de ser pai de uma criança autista, Alisson busca explicar em suas palestras aquilo que não está nas linhas de um laudo, ou simplesmente na legislação estadual, mas busca trazer aos moradores das cidades por onde passa, as experiências práticas de como é conviver dia a dia com uma criança autista, sobre a rotina e como a criança se comporta diariamente e como os pais devem se comportar frente aos desafios.

Evento contou com a participação de mães e pais de crianças autistas, profissionais da saúde e educação e representantes municipais. Foto: Divulgação

Em entrevista com a reportagem da Folha, o prefeito Luiz Carlos Vidal, o Polaco, destacou que a palestra faz parte de um movimento de sua gestão em prol das crianças autistas do município, e que foi de grande importância tendo em vista os conhecimentos e experiências compartilhadas pelo deputado, além das políticas públicas apresentadas pelo parlamentar durante a palestra.

“Conscientizar e conhecer o autismo, além de apresentar as políticas voltadas para as crianças autistas é uma causa nobre que está acontecendo em nosso município e também na região, pois este assunto precisa de um olhar mais especial para essas crianças que estão começando nas escolas e precisam de mais atenção”, concluiu o prefeito.

Além da palestra em Wenceslau Braz, a agenda do deputado também trouxe o conhecimento para outras duas cidades do Norte Pioneiro. Ainda na sexta-feira, Alisson palestrou na cidade de Ibaiti, no período da manhã, e em Tomazina, no período da tarde. Na ocasião, o deputado detalhou os principais pontos da nova legislação, ressaltando que sua implementação é um processo gradual, mas essencial para garantir uma inclusão verdadeira e efetiva.