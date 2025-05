Acidente com múltiplas vítimas chama a atenção de populares em Jacarezinho

Uma cena de acidente com várias vítimas chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, na manhã desta segunda-feira (26). Apesar do cenário assustador, a ação faz parte de um treinamento do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, as Equipes do Corpo de Bombeiros de Jacarezinho estão realizando um treinamento de resgate. Para isso, foi montado um cenário simulando um acidente automotivo envolvendo várias vítimas férias.

A ação realizada nas dependências da Catedral Imaculada Conceição, na Av. Getúlio Vargas, chamou a atenção de quem passava pelo Centro na manhã desta segunda-feira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a simulação faz parte dos treinamentos para que a guarnição esteja preparara para dar atendimento a situação de acidente tendo maior noção dos tempos de resposta para que os trabalhos sejam cada vez mais precisos e eficazes, proporcionando maior segurança e agilidade no atendimento a população.