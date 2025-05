Prefeitura de Arapoti realiza reunião para regularização de imóveis em cinco bairros

A Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, em parceria com o Governo do Estado do Paraná e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), realizará uma reunião com moradores de diversos bairros para tratar sobre a regularização de imóveis. O encontro está marcado para o dia 3 de junho, às 19h, no Centro Estudantil.

Estão convidados os moradores da Quadra 100 do Jardim Ceres, Vila dos Funcionários I, Vila dos Funcionários II, Vila Rudy I e II, além do Mutirão do Jardim Ceres. A reunião tem como objetivo orientar os residentes dessas localidades sobre o processo de regularização fundiária, esclarecer dúvidas e apresentar os próximos passos para a legalização das propriedades.

A regularização de imóveis garante aos moradores a segurança jurídica da posse, acesso a financiamentos e valorização do patrimônio. O encontro será conduzido por representantes da prefeitura, do Governo do Estado e da Cohapar, com explicações detalhadas sobre os critérios, etapas do processo e benefícios para os proprietários.

A iniciativa faz parte de um esforço conjunto para promover o ordenamento urbano e ampliar o acesso à moradia regularizada no município. A participação dos moradores é fundamental para o andamento do processo, que poderá resultar na entrega de títulos de propriedade nos próximos meses.

O evento é gratuito e aberto exclusivamente aos moradores dos bairros listados. A organização orienta que os participantes levem documentos pessoais e do imóvel, caso tenham, para facilitar os atendimentos.