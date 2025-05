Governo entrega retroescavadeiras para Wenceslau Braz e cinco municípios da região

O Governo do Estado do Paraná entregou na última sexta-feira (23) 62 retroescavadeiras para municípios de diferentes regiões do estado. Os veículos foram repassados aos municípios por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) para reforçar os trabalhos de manutenção e conservação das estradas rurais. Na região do Norte Pioneiro, Wenceslau Braz e outros cinco municípios foram beneficiados.

De acordo com as informações divulgadas pelo governo, o investimento total ultrapassa os R$ 20 milhões que envolve recursos do Estado e também de emendas parlamentares conquistadas por meio de convênios junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

A entrega foi realizada em três núcleos sendo Ponta Grossa, Cascavel e Londrina, contemplando um total de 59 municípios, o que inclui Wenceslau Braz, Jundiaí do Sul, Congonhinhas, Figueira, Ibaiti e Pinhalão, no Norte Pioneiro.

As retroescavadeiras têm diversas funcionalidades no reparo de estradas rurais. “É uma máquina que salva a vida do município. Essa máquina dentro do município cata entulho, abre valeta, é uma máquina multiuso, versatilíssima”, afirmou o secretário da Seab, Marcio Nunes. “É uma forma de devolver ao contribuinte o que ele paga em imposto. Essas máquinas vão melhorar as estradas rurais, dar suporte à produção agrícola e beneficiar diretamente quem vive no campo”, completou.