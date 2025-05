Vídeo mostra carro em alta velocidade antes de acidente que causou apagão em Jaguariaíva

Jaguariaíva - Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo (25) na cidade de Jaguariaíva, no bairro Vila Pinheiro. Um automóvel em alta velocidade colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública e, em seguida, atingiu o muro de uma residência localizada na Avenida Paulo da Cruz Pimentel, uma das principais vias de acesso ao município. O acidente ocorreu por volta das 4h42 e deixou um homem gravemente ferido.

PARTICIPE DO NOSSO GRUPO DE WHATSAPP E RECEBA AS NOTÍCIAS EM PRIMEIRA MÃO.

CLIQUE AQUI PARA ENTRAR.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência com uma equipe composta por quatro militares, o veículo subia a avenida em alta velocidade no sentido Vila Pinheiro, quando o condutor perdeu o controle da direção em frente à Panificadora Biribas, nas proximidades da entrada da cidade. O automóvel invadiu a calçada, colidiu frontalmente com o poste e capotou, parando parcialmente sobre a calçada.

Câmeras de segurança de um imóvel da região registraram o momento anterior à colisão. Nas imagens é possível ver o carro subindo a via em alta velocidade, e poucos segundos depois, as luzes da rua e das residências se apagam abruptamente – reflexo direto da queda do poste de energia atingido pelo veículo.

O impacto causou danos significativos à estrutura do muro de uma casa e resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em toda a região, provocando um apagão que chamou a atenção de moradores.

Dentro do automóvel, o motorista ficou preso com as pernas sob o painel, sendo necessário o uso de técnicas de salvamento veicular para a remoção segura da vítima. Após o resgate, o condutor foi imobilizado em tábua rígida e encaminhado com ferimentos graves, mas sem risco imediato à vida, ao Hospital Carolina Lupion.

A cena do acidente foi isolada e a ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Apesar dos estragos materiais consideráveis, não houve registro de outras vítimas. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.