Arapoti inicia modernização da iluminação pública com instalação de LED na Vila dos Funcionários

A prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, deu início a uma nova etapa rumo à modernização urbana. Na última quinta-feira (22), a prefeitura iniciou a instalação de luminárias LED na Vila dos Funcionários, substituindo o sistema antigo de iluminação e garantindo mais qualidade e modernidade para os moradores.

De acordo com as informações divulgadas oficialmente pela prefeitura, esta é apenas a primeira etapa de um grande projeto que promete mudar significativamente a qualidade de vida na cidade. Segundo a prefeitura, o projeto inteiro receberá um investimento que ultrapassa os R$ 2 milhões, implantando as luminárias em mais de 1.700 pontos do município, trocando toda a iluminação pública.

Para o prefeito Irani Barros, a mudança no município é sinônimo de uma cidade mais segura e bonita, tendo em vista que representa uma mudança significativa para a população. “Uma cidade mais segura, iluminada e mais bonita. A implantação do Led representa modernização que a nossa população merece”, destacou Irani.

Prefeito Irani Barros e o vice Potinho acompanhando as primeiras instalações. Foto: Divulgação

Já para o vice-prefeito Potinho, a iniciativa promete ser um avanço para o município, além de auxiliar os moradores diminuindo a conta de energia. “Mais eficiência energética, economia de energia e mais luminosidade para a nossa cidade. Será um investimento de mais de R$ 2 milhões para a nossa cidade”, disse.

Ainda segundo as informações oficiais da prefeitura, a iniciativa trata-se de um projeto em parceria com a Copel, ANEEL e DEODE, recebendo um investimento total de R$ 2.251.874,69 para implantar as luminárias LED em 1.718 pontos da cidade, um trabalho que deve durar em torno de 18 meses para ser concluído.