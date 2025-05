Homem cai de ponte e morre no Norte Pioneiro

Um homem morreu após cair de uma ponte nesta quinta-feira (22). A situação foi registrada no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações, as equipes de socorro e da Polícia Militar foram acionadas por volta das 12h00 para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia caído de uma ponte na Vila Setti e estava dentro do rio. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado.

No local, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do homem dentro do rio. Após averiguação inicial, foi constatado que ele estava em óbito. A suspeita é de que a morte tenha sido causada pelo impacto da vítima com as pedras no fundo do rio. Ainda não se sabe se ele morreu de imediato ou afogado após ficar desacordado.

Ainda segundo relatos de populares, o homem teria se atirado da ponte, informação que não foi confirmada pelas autoridades.

Frente aos fatos, o corpo foi removido para margem do rio e removido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). O local foi isolado e a equipe da Polícia Civil acionada para prestar atendimento a situação.

As causas e circunstâncias da morte devem ser investigadas.