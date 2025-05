Arapoti busca parceria para resgate de animais silvestres e acesso ao soro antiofídico

A Prefeitura Municipal de Arapoti realizou, na quarta-feira (21), uma reunião com o Instituto Klimionte Ambiental com o objetivo de firmar parceria para o encaminhamento adequado de animais silvestres capturados no município. O instituto é referência no tratamento e soltura de fauna resgatada em diversas regiões do Paraná.

O encontro abordou a possibilidade de formalizar um convênio que permita o envio de animais capturados pela Defesa Civil local, como serpentes e outras espécies silvestres, para cuidados e reintrodução ao habitat natural por meio da estrutura técnica do Instituto Klimionte.

Além do tema da fauna, a reunião também tratou da viabilidade de uma cooperação para a obtenção de soro antiofídico, essencial no tratamento de acidentes com serpentes. A proposta visa ampliar o suporte emergencial disponível no município para casos envolvendo picadas de cobras, especialmente em áreas rurais e de mata, onde os riscos são mais frequentes.

Participaram da reunião o chefe de Planejamento Ambiental, Gabriel Nunes, o secretário municipal de Agricultura, Flávio Pontes, a médica veterinária Andressa Bertelli e a chefe da Defesa Civil de Arapoti, Ilane Goreski. Representantes do Instituto Klimionte também estiveram presentes e apresentaram o funcionamento do centro de reabilitação de animais e as exigências legais e técnicas para a formalização da parceria.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo município para aprimorar o manejo da fauna silvestre e garantir atendimento adequado em situações de risco envolvendo animais venenosos. A Defesa Civil de Arapoti atua regularmente em ocorrências de captura de serpentes e outros animais silvestres que entram em áreas urbanas ou representam perigo à população.

A formalização do convênio permitirá que os animais resgatados tenham o destino correto, atendendo às normas ambientais e contribuindo para a conservação da biodiversidade. O Instituto Klimionte Ambiental atua em conjunto com órgãos de fiscalização e conservação e oferece suporte técnico e logístico para municípios do Paraná na área de gestão da fauna silvestre.