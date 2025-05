BO Paper recebe R$ 71 milhões para ampliar produção sustentável em Jaguariaíva

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 71,4 milhões para a BO Paper Brasil Indústria de Papéis, com objetivo de modernizar e ampliar a unidade industrial localizada em Jaguariaíva, no Paraná. Os recursos são provenientes do Novo Fundo Clima e serão utilizados na aquisição de máquinas e equipamentos para produção de papel de embalagem com base em uma nova composição de insumos.

O projeto prevê a produção de papel com uma mistura de 50% de fibras virgens e 50% de fibras recicladas, resultando em um produto com qualidade diferenciada e menor impacto ambiental. A medida busca atender a crescente demanda por embalagens sustentáveis e ao mesmo tempo promover a economia circular no setor industrial.

Com a execução do projeto, a capacidade instalada da unidade de Jaguariaíva passará de 130 mil toneladas para 160 mil toneladas anuais de papel para embalagem. Durante a fase de implantação, estão previstas a criação de 80 empregos diretos. Após a conclusão, o projeto deve gerar 26 novos postos de trabalho, sendo 20 diretos e 6 indiretos.

Além do impacto econômico e da geração de empregos, o projeto tem foco ambiental. A substituição parcial de fibras virgens por recicladas permitirá uma redução estimada de 16,6 mil toneladas de CO₂ equivalente por ano, representando aproximadamente 48,9% de diminuição nas emissões em comparação ao modelo tradicional de produção.

A BO Paper Jaguariaíva é a maior produtora de papel imprensa da América Latina e a única no Brasil, atendendo ao mercado gráfico e de publicações. A unidade industrial já atua com foco na produção de papel de embalagem, e a ampliação reforça a estratégia da empresa de diversificar a produção e investir em soluções sustentáveis.

O investimento total na ampliação da unidade é de R$ 93,2 milhões, considerando o financiamento do BNDES e contrapartidas da própria empresa. A iniciativa se insere no escopo de projetos apoiados pelo Novo Fundo Clima, com foco em inovação, sustentabilidade e mitigação de impactos ambientais no setor industrial.