BrasPine aumenta férias para 1,5 mil funcionários devido a tarifa dos EUA

Redação - Folha Extra

TELÊMACO BORBA - A nova tarifa de 50% aplicada pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros continua causando impactos diretos na indústria brasileira, inclusive na região. Na última semana, a empresa BrasPine anunciou férias para maioria dos colaboradores na unidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Já nesta terça-feira (22), a empresa informou que a medida também será aplicada a planta de Telêmaco Borba. Ao todo, 1,5 mil funcionários serão impactados.

De acordo com a nota divulgada pela empresa, além dos 700 colaboradores que entram em férias na unidade de Jaguariaíva, agora a empresa também irá conceder férias para cerca de 800 funcionários da planta de Telêmaco Borba, ou seja, 1,5 mil dos 2 mil funcionários das duas unidades irão interromper suas atividades durante os próximos dias.

A BrasPine informou ainda que a medida foi motivada devido a nova taxa de 50% aplicada pelo governo dos Estados Unidos para produtos importados do Brasil. A empresa ressalta que, devido a esta medida, houve uma perda de competitividade em relação a outros países onde a taxa aplicada pelos norte-americanos segue em 10%. “Outros mercados seguem operando com tarifas entre 10% a 20%, enquanto os produtos brasileiros enfrentam uma taxa de 50%, fator que impactou diretamente a demanda por madeira nacional”, diz a nota.

No caso da unidade de Telêmaco Borba, esta é a segunda vez neste ano que a empresa concede férias a maioria dos funcionários. Conforme apurou a reportagem, no início do ano a medida já havia sido adotada e teria sido motivada pela alta dos estoques. A empresa destacou que a decisão é estratégica e tem como objetivo enfrentar este momento de crise, além de garantir a manutenção dos empregos.

“Reconhecemos que esta nova etapa de férias coletivas, a segunda neste ano para esta unidade, traz impactos pessoais e organizacionais. No entanto, trata-se de uma medida estratégica que visa proteger os empregos e garantir a continuidade da BrasPine a longo prazo”, destacou Eduardo Loges, CEO da companhia.

Neste período, a empresa tem a expectativa de que as negociações entre o governo brasileiro e norte-americano cheguem a um acordo que permita um ambiente comercial justo e estável para as empresas brasileiras.