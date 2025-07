Em nova nota, BrasPine informa que férias coletivas irão impactar 700 funcionários

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A tensão entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil tem causado situações preocupantes para economia brasileira. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% para produtos fabricados no Brasil e importados pelos americanos. A medida já apresenta efeitos na região, como no caso de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, onde a empresa BrasPine anunciou férias coletivas para os funcionários para enfrentar o que chamou de “cenário desafiador”.

Segundo apuração exclusiva da Folha Extra, a BrasPine informou os colaboradores sobre a decisão na última quinta-feira (10), por meio de um comunicado interno, citando que foi surpreendida pela medida norte-americana. A tarifa, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto, inviabiliza momentaneamente parte das operações de exportação da empresa, visto que deve saltar de 10% para 50%. Ainda conforme as informações, a medida deve atingir cerca de 700 funcionários do quadro total de 2,5 mil colaboradores da unidade.

Além da nova tarifa, outro fator que pressiona a empresa é o acúmulo de estoques no mercado norte-americano. Fontes ligadas à empresa indicam que os armazéns com produtos das unidades de Jaguariaíva e Telêmaco Borba estão cheios, dificultando novos embarques. Com o aumento das tarifas e um mercado comprador já saturado, a direção optou por suspender temporariamente a produção e reorganizar as estratégias operacionais e financeiras.

“Estamos lidando com um cenário desafiador, mas mantendo o foco em um controle financeiro responsável, priorizando investimentos essenciais”, informou a empresa em nota enviada à reportagem. A expectativa da BrasPine é que as negociações diplomáticas avancem e tragam maior previsibilidade e estabilidade para o comércio bilateral nos próximos meses.

Instalada em Jaguariaíva no fim da década de 1990, a Braspine é um dos principais fabricantes de molduras de pinus de alta qualidade. Os materiais são destinados principalmente para o fim de decoração, sendo os Estados Unidos um dos principais destinos de toda a produção. Com o passar dos anos, a empresa se tornou uma das referências para economia local, empregando funcionários de Jaguariaíva e região de maneira direta e indireta.