Empresa de madeiras com mais de mil funcionários anuncia fim das atividades

Redação - Folha Extra

ECONOMIA - A nova tarifa de 50% para produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos entrou em vigor no início do mês de agosto e já começa a fazer suas primeiras vítimas. A empresa Millpar, que atua no ramo madeireiro, anunciou nesta terça-feira (19) o fim das atividades da planta de Quedas do Iguaçu. De acordo com a empresa que emprega mais de mil funcionários, o tarifaço tornou a operação inviável.

De acordo com as informações apuradas pelo G1 Notícias, além da planta em Quedas do Iguaçu a Millpar também tem sede em Guarapuava. Somando as duas unidades, o grupo emprega 1,1 mil funcionários. Questionada sobre quantos empregos seriam perdidos com o fechamento da fábrica em Quedas do Iguaçu, a assessoria de imprensa da Millpar disse que não irá falar em números no momento.

Após tomar a decisão, a empresa repassou a informação aos funcionários da planta de Quedas do Iguaçu atribuindo que o fechamento da unidade está relacionado ao Tarifaço do governo Donald Trump, pois grande parte da produção é direcionada ao mercado Norte Americano e as exportações ficaram inviáveis com as novas tarifas.

A empresa já havia dado férias coletivas a 640 funcionários devido ao tarifaço, decisão que foi estendida a mais 80 funcionários. Com o passar dos dias e sem enxergar uma luz no fim do túnel, a empresa decidiu por encerrar as atividades na planta de Quedas do Iguaçu.

A Millpar ainda informou que, além dos aspectos legais relacionados aos desligamentos, também irá promover benefícios adicionais como auxilio alimentação temporário, apoio psicológico e para realocação destas pessoas no mercado de trabalho.