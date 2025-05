Arapoti promove ações de Saúde na Escola e empreendedorismo na reciclagem

Nesta semana, a Escola Estadual do Cerrado das Cinzas e a Escola Municipal Paulo Novochadlo, no município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, receberam atividades do Programa Saúde na Escola. A iniciativa do Governo Federal promove educação em saúde nas escolas pactuadas, com campanhas de prevenção de doenças como dengue e HIV, além do incentivo à prática de alimentação saudável.

Durante as ações, a nutricionista Verônica, do Centro de Especialidades Médicas, trabalhou com os alunos temas como o Semáforo dos Alimentos, que classifica os alimentos segundo sua composição nutricional, e exibiu o documentário “Muito Além do Peso”, que aborda a obesidade infantil e a importância de hábitos saudáveis. O programa busca conscientizar os estudantes sobre a importância do cuidado com a saúde e o bem-estar.

Já na terça-feira (20), a Prefeitura de Arapoti, por meio das secretarias do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou uma reunião com recicladoras do município para apresentar o programa “Empreendedoras da Reciclagem”. O projeto é realizado pela Soma Negócios Inclusivos, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio das secretarias SEDEST e SEFA, e conta com o apoio da Heineken, por meio de recursos do Programa Paraná Mais Competitivo.

O programa visa a qualificação de mulheres que empreendem na reciclagem, setor no qual elas representam 76% dos cerca de 1 milhão de trabalhadores brasileiros. Durante o encontro, a gerente de Novos Negócios da Soma, Patrícia Figueiredo, e o chefe de Planejamento Ambiental da Prefeitura, Gabriel Nunes, explicaram as etapas e os benefícios do projeto, que busca fortalecer o empreendedorismo feminino e melhorar as condições de trabalho das recicladoras na cidade.

Essas iniciativas em Arapoti reforçam o compromisso com a promoção da saúde, educação e desenvolvimento sustentável, alinhadas às políticas públicas estaduais e federais que visam a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população local.