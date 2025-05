Atunorpi inaugura Espaço de Capacitação Gastronômica em Jacarezinho

Na noite da última segunda-feira (19), a Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) inaugurou oficialmente o Espaço de Capacitação Gastronômica em sua sede, no município de Jacarezinho. Em parceria com o Senac PR, que forneceu os equipamentos, o local será usado para uma série de ações voltadas à qualificação profissional e ao fortalecimento do turismo regional. Na mesma noite, teve início o Curso de Pizzaiolo, cujas aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, até o dia 1º de agosto. Ao todo, serão 160 horas de aulas gratuitas, com objetivo de aprender a fazer pizzas de qualidade, desde a montagem até a retirada do forno.

Prestigiada por autoridades e empreendedores do Norte Pioneiro, a inauguração do Espaço de Capacitação Gastronômica tem como objetivo o desenvolvimento econômico e social de toda a região. “É um momento histórico para a Instância de Governança Regional (IGR) Turística Norte Pioneiro e para a Atunorpi porque conseguimos essa parceria que traz uma extensão do Senac à nossa casa”, comemorou a presidente da Atunorpi, Mara Mello. Ela agradeceu aos apoios do gerente executivo do Senac Jacarezinho, Antenor Pinheiro, e do diretor regional do Senac PR, Sidnei Lopes de Oliveira, para viabilização dos cursos e montagem da cozinha para as aulas práticas.

“Essa parceria entre o Senac e a Atunorpi é apenas o início de grandes cursos que virão para qualificar esse setor que gera tantos empregos aqui em nossa região”, destacou o gerente executivo do Senac Jacarezinho, Antenor Pinheiro.

Os próximos cursos que serão oferecidos pela Atunorpi em parceria com o Senac PR serão divulgados no site atunorpi.com.br e nas redes sociais da instituição.

Presenças

Além da presidente da Atunorpi e do gerente executivo do Senac Jacarezinho, o descerramento da faixa que marcou a inauguração das novas instalações contou com a participação do gerente executivo do Sesc de Jacarezinho, Dimas Fonseca; do vice-presidente da Atunorpi, Fabiano Kazumiti Inouee; e da secretária Municipal de Turismo e chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Turismo do Paraná em Jacarezinho, Leda Palhares.