Acusados de atacar jovem com soda caustica no Norte Pioneiro vão a Júri Popular

Um ano após uma jovem identificada como Isabelly Aparecida Ferreia Moro ser atacada com soda caustica, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que os dois acusados de cometer o crime irão a Júri popular. O caso aconteceu em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, em maio do ano passado e a decisão da Justiça foi divulgada na semana passada.

O crime aconteceu no dia 22 de maio de 2024 quando Isabelly foi atacada com soda caustica jogada em seu rosto por uma mulher. A vítima ficou gravemente ferida sendo socorrida e encaminhada ao hospital onde permaneceu três dias entubada. Ao todo, Isabelly ficou mais de um mês internada.

“O que mais afetou foi minha boca, cabelo e parte dos seios, mas graças a Deus não ficou nenhuma sequela. Eu estava indo para a academia quando vi uma pessoa com roupa masculina usando peruca com um copo na mão. Achei estranho e tentei atravessar a rua, mas a pessoa veio para cima de mim e jogou o líquido no meu rosto. Eu lembro que queimava demais e eu só consegui gritar por socorro e depois que cheguei no hospital não lembro de mais nada. Quando acordei, não sabia o que estava acontecendo”, disse Isabelly em entrevista ao G1 meses após o ataque.

Durante as investigações sobre o caso, as equipes policiais encontraram imagens de câmeras de vigilância que ajudaram os agentes a encontrar a autora do crime. Além disso, policiais militares recolheram um copo e uma sacola utilizados pela autora do crime. Já no dia 24 de maio, uma mulher acionou a Polícia informando que estaria sendo perseguida por quatro homens, mas ao atender a ocorrência, os policiais acabaram descobrindo que, na verdade, ela era a mulher que jogou a soda contra Isabelly. Ela foi presa.

Após ser presa, Débora Aparecida Custódio Ferreira contou à polícia que é a atual namorada do ex-companheiro de Isabelly, Marlon Ferreira Lemes, e que o crime teria sido motivado por ciúmes. Marlon estava preso na época do crime, mas os investigadores descobriram que ele havia arquitetado o ataque juntamente com a namorada Débora.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e o caso repassado a Justiça. O juiz responsável pelo processo considerou que houve a pratica de tentativa de femincídio com as qualificadoras de dificuldade de defesa da vítima, motivo torpe e emprego de meio cruel. Com isso, decidiu que os acusados devem ser submetidos a análise do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Já os advogados dos réus rebatem as acusações e apontam que o caso deveria ser classificado como lesão corporal grave, sendo a tentativa de feminicídio uma acusação desproporcional.

No momento, Marlon Freitas segue preso na cidade de Londrina enquanto Débora está custodiada na cadeia pública de Santo Antônio da Platina, cidade vizinha ao local onde o crime ocorreu. Já Isabelly felizmente retomou sua rotina normal.