Arapoti fortalece parceria com IFPR para ampliar acesso à educação técnica

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Arapoti, Onofre Louzada, realizou uma visita institucional ao Campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) em Jaguariaíva com o objetivo de estreitar laços e discutir futuras parcerias voltadas à qualificação técnica e profissional de jovens do município. A reunião aconteceu na última semana e contou com a presença do diretor-geral do campus, Paulo Sérgio Host, além de membros do corpo técnico da instituição.

O encontro teve como foco a ampliação do acesso à educação técnica e à formação profissional para os estudantes de Arapoti, por meio de programas e ações em conjunto com o IFPR. A proposta busca proporcionar aos jovens mais oportunidades de desenvolvimento pessoal e inserção no mercado de trabalho, a partir de cursos de qualidade e alinhados com as demandas da região.

Durante a visita, o secretário Onofre Louzada conheceu as instalações do campus, acompanhado pelo Técnico de Laboratório Michael Sarabia Batista e pela professora do Curso Técnico em Alimentos, Danielle Cristina Barreto Honorato Ferreira. A equipe apresentou os espaços dedicados ao ensino técnico, os laboratórios e os projetos em andamento nas áreas de alimentos, ciências e tecnologia.

O Instituto Federal do Paraná é reconhecido nacionalmente por sua atuação na educação pública voltada ao ensino técnico e tecnológico, com foco na formação de cidadãos críticos, autônomos e empreendedores. A instituição mantém atividades de ensino, pesquisa e extensão, buscando contribuir com o desenvolvimento regional e a inclusão social.

A parceria entre Arapoti e o IFPR deve contemplar iniciativas conjuntas que ampliem o acesso da população arapotiense a cursos técnicos e de qualificação, promovendo um fortalecimento das políticas públicas de educação e desenvolvimento econômico. A aproximação também visa incentivar a inovação e a sustentabilidade, alinhando a formação profissional às necessidades do mercado local.

A visita institucional marca um passo importante na construção de um relacionamento mais estreito entre o município de Arapoti e o IFPR, com foco em ações integradas e estratégicas para a formação de mão de obra qualificada e o desenvolvimento regional.