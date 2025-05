Casos de AVC em crianças e adolescentes colocam pais em alerta; conheça os sinais

Quando se fala em Acidente Vascular Cerebral (AVC), a primeira imagem que geralmente vem à mente é a de uma pessoa idosa, mas, com o passar dos anos, este cenário tem mudado drasticamente, e traz uma certa preocupação para a sociedade. Cada vez mais crianças e adolescentes estão sendo afetados por essa condição, desafiando percepções e exigindo atenção redobrada dos pais, profissionais de saúde e até mesmo de educadores. Embora ainda raro, o AVC pediátrico é uma realidade que pode deixar sequelas duradouras e impactar profundamente a vida dos jovens e de suas famílias.

De acordo com dados de uma pesquisa da Cleveland Clinic, divulgados pelo portal O Globo, pesquisadores afirmam que haja de 1 a 2 casos de AVC infantil, ou também conhecido como pediátrico quando registrado em menores de 18 anos de idade, a cada ano. Apesar de parecer um número pequeno, o impacto é significativo, pois o AVC está entre as dez principais causas de morte na população pediátrica.

Entre os fatores que contribuem para o aumento dos casos estão mudanças no estilo de vida, como alimentação inadequada e sedentarismo, que levam ao aumento de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão em jovens. Além disso, doenças cardíacas congênitas, infecções como meningite e encefalite, e traumas na cabeça também são fatores de risco. O avanço da medicina, com exames como a ressonância magnética, permite diagnosticar AVCs que antes passavam despercebidos, contribuindo para o aumento nas estatísticas.

Um dos casos que retratam a seriedade deste assunto, é o de Karen Silva, uma jovem de 17 anos de idade, que ficou conhecida nacionalmente por ter participado da edição de 2020 do programa The Voice Kids, da Rede Globo. Karen sofreu um AVC em abril deste ano e, no dia 24, não resistiu à doença e veio a óbito, trazendo grande tristeza entre as comunidades que à acompanhavam e reacendendo o alerta sobre os casos no Brasil.

Portanto, o reconhecimento precoce dos sintomas é crucial para minimizar danos. Sinais de fraqueza ou dormência em um lado do corpo, dificuldade para falar ou entender, mudanças na visão, dor de cabeça intensa, vômitos, náuseas e perda de equilíbrio devem ser levados a sério. Diante de qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente.

Conscientizar-se sobre a possibilidade de AVC em crianças e adolescentes é o primeiro passo para garantir que eles recebam o cuidado necessário no momento certo. A informação e a vigilância podem fazer toda a diferença na vida dos jovens afetados por essa condição. Contudo, não apenas a conscientização dos adultos, mas também dos jovens e das crianças para que, caso notem alguns destes sintomas em seu dia a dia, possam pedir ajuda aos pais, educadores, responsáveis ou senão, dependendo da idade, podem até mesmo procurar ajuda profissional o mais cedo possível.