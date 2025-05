Com garra e talento, karatecas de Wenceslau Braz brilham em campeonato internacional

A cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, vive um momento histórico no mundo esportivo. Seis atletas da equipe União Brazense de Karatê – Kanzen, representaram o município no Troféu Brasil Open das Américas, realizado na cidade de São Paulo no último final de semana. A competição, que reuniu delegações de países como Alemanha, Itália, Japão, China, Coreia do Sul, Irã, além de várias nações da América do Sul e, claro, o Brasil, foi palco de grandes disputas e de conquistas inéditas para o esporte brazense.

Os atletas Pauline Budel dos Santos, Felipe Gabriel Carriel Costa, Leidiane Gonçalves Dias, Deividi Gabriel de Carvalho, Enzo Farias Ramos, Inácio Martins dos Santos e o Sensei Jussé de Oliveira vestiram com orgulho o nome de Wenceslau Braz e, além de representar sua cidade, foram os representantes da Federação Paranaense de Karatê e também da Seleção Brasileira de Karatê na competição. Ao final do torneio, o saldo foi mais que positivo para a equipe, que conquistou quatro medalhas internacionais, sendo uma de ouro, uma de prata e duas de bronze, além de participações expressivas em categorias altamente competitivas.

O destaque da equipe foi para a atleta Pauline Budel dos Santos, de 11 anos de idade, que conquistou a medalha de ouro na competição, consagrando-se campeã internacional na categoria infanto-juvenil da modalidade kumite. Disputando contra atletas de diferentes países, Pauline se destacou, e trouxe para a casa o título de campeã do Open Américas deste ano. Para ela, a sensação de ganhar a medalha foi a melhor, e espantou todo o nervosismo das disputas.

“Durante a competição eu fiquei com medo e nervosa. Mas quando consegui vencer e conquistar a medalha, eu fiquei feliz e muito alegre”, contou à reportagem da Folha. “A medalha simbolizou para mim uma trajetória de persistência e coragem no Karatê”, concluiu Pauline entusiasmada pela grande conquista. “Meus treinos foram simples, mas pesados, e isso que me fez chegar onde cheguei”, finalizou.

Outro grande destaque da equipe foi Felipe Gabriel Carriel Costa, que se consagrou o vice-campeão na categoria adulto da modalidade kumite, uma das principais conquistas de sua carreira no mundo do Karatê até o momento. Para ele, conquistar um título internacional como este, é um resultado importante e especial.

“Esse resultado foi muito importante para mim e para nós, como equipe, ainda mais por se tratar de um campeonato internacional dessa magnitude. Fiquei muito feliz por ter alcançado mais esse resultado em minha carreira”, disse à reportagem orgulhoso por seu desempenho frente aos melhores karatecas de diversos países. Equipe trouxe quatro medalhas para a casa, uma de ouro, de prata e duas de bronze. Foto: Divulgação

Ainda entre os resultados que trouxeram medalhas para a equipe, estão os atletas Leidiane Gonçalves Dias, que disputou na categoria juvenil, e Enzo Farias Ramos, da categoria mirim, que garantiram medalhas de bronze no campeonato.O sensei Jussé de Oliveira, que além de treinador também competiu, se emocionou ao falar sobre a participação no campeonato.

“Foi um campeonato muito, muito grande, cara. Reuniu mais de 4 mil pessoas. O Ibirapuera estava lotado, lotado mesmo. E, rapaz, fiquei rouco, rouco de tanto gritar, de tanta adrenalina. E a gente conseguiu um título que é inédito pro nosso município. Um título internacional. Eu trabalho com isso há bastante tempo e desconheço outro esporte de luta que tenha conquistado algo assim por aqui”, contou.

Jussé competiu na categoria adulto master, de 36 a 55 anos, alcançou o quinto lugar no kumite por equipe. Em entrevista com a reportagem da Folha, o Sensei destacou ainda a importância do feito diante das dificuldades enfrentadas pela equipe.