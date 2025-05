Platinense Futsal é o primeiro time do Norte Pioneiro classificado para a próxima fase do Paranaense

Mais uma rodada da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal chegou ao fim. Faltando apenas três rodadas para finalizar a primeira etapa da competição, as equipes do Norte Pioneiro seguem avançando, e Santo Antônio da Platina, representado pela equipe do Platinense Futsal, foi a primeira da região a confirmar sua classificação para a próxima fase. Siqueira Campos e Andirá seguem vivos no campeonato, enquanto Cornélio Procópio ainda não conseguiu vencer em nenhuma das partidas disputadas até agora.

No último sábado (17), foi realizada a 7ª rodada da competição, que determinou a classificação do Platinense Futsal para a próxima etapa. Nesta rodada, as quatro equipes do Norte Pioneiro que estão disputando a competição se enfrentaram e, consequentemente, apenas duas saíram vitoriosas na rodada. Chegando à sua quarta vitória em seis jogos, o destaque da rodada ficou para o Barril Pro Tork, de Siqueira Campos, que goleou a equipe de Andirá em um placar de 6 a 2.

Embora o placar vantajoso e a sequência de vitórias brilhante da equipe chamem a atenção, o desempenho de Santo Antônio da Platina é o que mais surpreende. Com três vitórias e três derrotas no campeonato, a equipe foi a primeira a confirmar a classificação para a próxima etapa da competição. Na rodada deste final de semana, a equipe chegou em sua terceira vitória, vencendo a equipe de Cornélio Procópio em um placar de 4 a 2.

Contudo, embora a equipe do Andirá Futsal, de Andirá, tenha sido atropelada nesta rodada, o desempenho da equipe segue positivo. Com cinco jogos disputados até agora, a equipe conseguiu vencer três e perder apenas dois. Uma curiosidade que chama a atenção para o desempenho da equipe, é que na segunda rodada da competição, Andirá venceu Siqueira Campos em um placar de 6 a 2 e, cinco rodadas depois, perdeu pelo mesmo placar.

Na contramão das outras equipes da região, Cornélio Procópio segue com o pior desempenho regional na competição. A equipe é a única que não venceu nenhum jogo até agora. A sequência de derrotas é avassaladora, tendo em vista que foi interrompida apenas na quarta rodada, quando a equipe não jogou. No restante, da primeira à terceira, e da quinta à sétima rodada, todas foram com derrotas.

Outro fato que demonstra o desempenho crítico da equipe, são os placares finais dos jogos. Os maiores atropelos foram contra Siqueira Campos, na primeira rodada, quando a equipe perdeu de 7 a 2, e na terceira rodada, contra Ibiporã, quando perdeu de 6 a 1. No restante dos jogos, a diferença ficou entre um e dois gols para os adversários. Vale ressaltar também, que três jogos foram disputados em casa, e outros três na casa dos adversários.

Agora, as equipes se preparam para disputar a 8ª rodada da competição, que acontecerá no próximo sábado (24). Nesta rodada, a equipe de Andirá recebe Santo Antônio da Platina, enquanto Cornélio Procópio busca a primeira vitória em casa contra a equipe de Ibiporã. Enquanto estas equipes disputam pela rodada, Siqueira Campos não jogará.