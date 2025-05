Folha Extra entra na trend do momento e transforma paisagens da região em ilustrações no estilo Bobbie Goods

As imagens fazem parte de um projeto especial da Folha Extra que busca explorar novas linguagens visuais para valorizar os atrativos da região.

A Folha Extra embarcou na trend que está conquistando a internet: o estilo Bobbie Goods, conhecido por suas ilustrações com traços arredondados, personagens simpáticos de cabeças grandes e cenários minimalistas, prontos para colorir. E o melhor: quem ganha com isso é a própria região, que agora tem seus principais pontos turísticos retratados com leveza, criatividade e carinho.

A proposta da série é simples, mas cheia de afeto: resgatar o que há de mais bonito no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais e apresentá-lo de forma lúdica ao público, criando uma conexão entre cultura, turismo e arte acessível.

Entre os lugares que já ganharam sua versão em traço preto e branco estão:

Ponte Pênsil de Ribeirão Claro: símbolo da cidade, com seus arcos metálicos e vista para o lago, agora retratada com personagens praticando stand up paddle.

Castelo de Bandeirantes: o famoso castelinho da Vinícola Ladorni virou uma imagem encantadora com turistas curiosos fotografando o local.

Morro do Gavião, em Ribeirão Claro: o mirante natural foi redesenhado com aventureiros subindo a colina em clima descontraído.

Angra Doce: a região da divisa com São Paulo e que também une Carlópolis e Ribeirão Claro aparece com dois personagens voando de parapente sobre a paisagem.

Salto Cavalcanti, em Tomazina: as quedas d’água ganham vida em uma versão divertida com pessoas nadando nas águas tranquilas.

Palacete Matarazzo, em Jaguariaíva: a construção histórica, símbolo da cidade, foi adaptada com fidelidade e ganhou um visitante fotógrafo.

Moinho Holandês, em Arapoti: representando a terceira maior colônia holandesa do Brasil, a ilustração conta com dois personagens típicos registrando o momento com suas câmeras.

As imagens fazem parte de um projeto especial da Folha Extra que busca explorar novas linguagens visuais para valorizar os atrativos da região. A série está disponível nas redes sociais do jornal e pode ser usada para colorir, compartilhar ou até mesmo em atividades educativas com crianças.

"A ideia é mostrar que temos muito orgulho da nossa região e que podemos divulgá-la de forma moderna e criativa. Queremos que o público se divirta, compartilhe, e principalmente, conheça melhor a beleza que temos por aqui", afirma o diretor da Folha Extra, Oliveira Júnior.

A iniciativa deve ganhar novas versões nos próximos dias, incluindo outras cidades e paisagens da região. Para acompanhar, basta seguir o perfil da Folha Extra no Instagram e no Facebook.