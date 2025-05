Karatekas de Wenceslau Braz vão representar o Brasil em campeonato internacional

Neste final de semana, o coração dos karatecas da União Brazense – Kanzen, de Wenceslau Braz, vai bater mais forte. Isso porque seis atletas da cidade estão na cidade de São Paulo para disputar o Troféu Open das Américas, uma das maiores competições internacionais de karatê. O evento está acontecendo no bairro Ibirapuera, e reúne cerca de quatro mil atletas de nove países diferentes.

A equipe brazense embarcou na última quinta-feira (15), às 14h, em frente ao Ginásio de Esportes Betão, cheia de expectativa e orgulho. Os atletas foram convocados para representar o Paraná e o Brasil pela seleção paranaense de karatê — um feito que já diz muito sobre a dedicação de cada um deles.

Representam a cidade os atletas Felipe Gabriel Carriel Costa, Inácio Martins dos Santos, Enzo Farias Ramos, Pauline Budel dos Santos, Leidiane Gonçalves Dias e Deividi Gabriel de Carvalho. No comando da equipe está o sensei Jussé de Oliveira, que além de treinador, também vai competir.

Para o jovem Felipe Gabriel, a expectativa é alta, e o desejo de voltar com o título de campeão resume todos os sentimentos. “A expectativa é a mesma de todo campeonato: a gente sempre entra querendo ser campeão. E esse não vai ser diferente. Quero chegar lá, dar meu máximo e, se Deus quiser, voltar campeão”, disse o atleta.

OPEN DAS AMÉRICAS

O Troféu Brasil Open das Américas é conhecido por ser um evento de alto nível técnico, reunindo atletas experientes e promessas do karatê de diferentes partes do mundo. Para os brazenses, a competição é também uma chance de mostrar que, mesmo longe dos grandes centros, há muito talento sendo lapidado com esforço e disciplina.