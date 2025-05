Governo vai investir R$ 19 milhões para manutenção de estradas rurais no Norte Pioneiro

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), homologou o resultado da licitação para a conservação de 294,99 quilômetros de rodovias estaduais não pavimentadas. As melhorias abrangem trechos nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí, com destaque para os municípios do Norte Pioneiro, que integram o Lote 2 do projeto. O investimento total será de R$ 19.147.813,50.

O Consórcio GH Cascalho, formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e Hellman Construtora de Obras Ltda., será responsável pela execução dos serviços, divididos em dois lotes. O Lote 2 contempla rodovias que atravessam importantes municípios do Norte Pioneiro, incluindo Arapoti, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz. As obras nesse trecho abrangem 177,8 quilômetros de extensão e buscam melhorar as condições de trafegabilidade em áreas com alta demanda por escoamento agrícola e transporte regional.

Entre os serviços previstos estão cascalhamento, patrolamento, regularização e compactação de leito e subleito, além do reaterro de trechos com rebaixo. Também estão incluídas melhorias na drenagem das vias, como escavação de valas laterais, implantação de bueiros tubulares de concreto e construção de bocas de bueiro. Essas intervenções têm como objetivo reduzir os impactos causados pelas chuvas e aumentar a durabilidade das estradas rurais.

Com a homologação concluída, os trâmites internos para a assinatura do contrato já estão em andamento. Após a emissão da ordem de serviço, os trabalhos terão duração de 730 dias, com frentes de serviço atuando de forma contínua ao longo do período. A manutenção das rodovias não pavimentadas é considerada essencial para o desenvolvimento econômico dos municípios da região, especialmente os que dependem do transporte rural e agrícola.

A iniciativa também reforça o compromisso do governo estadual em promover melhorias na infraestrutura viária do interior do Paraná, atendendo demandas antigas das comunidades locais e fortalecendo a integração regional no Norte Pioneiro.