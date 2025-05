Mais de quatro mil veículos passam pela PR092 diariamente no Norte Pioneiro

A rodovia PR092 vem se consolidando como uma das principais vias logísticas do Paraná, com papel fundamental na integração regional e no escoamento de cargas. O trecho entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina tem registrado aumento constante no fluxo de veículos, especialmente nos últimos meses.

De acordo com dados obtidos pela reportagem da Folha Extra, o novo pedágio instalado em Siqueira Campos, na PR092, contabilizou uma média de 4,5 mil veículos por dia nos meses de março e abril de 2025. Desses, aproximadamente 2,5 mil são veículos pesados, como caminhões, carretas e ônibus. Os 2 mil restantes são veículos leves, como automóveis e utilitários.

Considerando o fluxo diário em ambos os sentidos, a rodovia PR092 registra mais de 130 mil veículos por mês, tornando-se um dos principais corredores rodoviários do Norte Pioneiro e ampliando sua relevância no contexto estadual e nacional.

O trecho avaliado compreende o segmento entre o entroncamento com a BR153 em Santo Antônio da Platina e o entroncamento com a PR151 em Jaguariaíva, totalizando cerca de 128 quilômetros. Essa faixa da PR092 é estratégica por conectar as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil com a região Sul, funcionando como um canal eficiente para o escoamento de produtos agrícolas, industriais e comerciais.

Além do tráfego local, a rodovia é utilizada intensamente por motoristas que se deslocam entre os municípios do Norte Pioneiro, o que reforça sua importância para a mobilidade regional e para a integração entre cidades-polo da região.

A PR-092 também desempenha papel importante na logística de exportação, ao servir como rota de acesso ao Porto de Paranaguá, no Litoral do Paraná, um dos principais portos do país. Com o crescimento do tráfego de veículos pesados, a rodovia se torna cada vez mais crucial para a cadeia produtiva e logística do estado.

Conservada e mantida pelo Governo do Estado por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a rodovia foi incluída em um dos lotes que foram leiloados e passaram a ser administrados pela iniciativa privada. Com isso, a rodovia ganhou uma nova praça de pedágio que fica situada no município de Siqueira Campos, além das bases operacionais, obras e demais serviços previstos no contrato de concessão.