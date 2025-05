Acidente na PR092 em Siqueira Campos deixa motociclista em estado grave

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou um motociclista gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (14) em um trevo da rodovia PR-092, no trecho que passa pelo perímetro urbano de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima, identificada como Jeovane, de 29 anos, conduzia uma Honda CG Fan no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos. No momento em que passava pelo trevo da rodoviária, a motocicleta acabou colidindo com um veículo Ford EcoSport, que cruzava a pista no sentido Nascente do Sol à Avenida Joaquim Antônio de Carvalho.

Com o impacto da colisão, o condutor da moto foi arremessado ao solo, sofrendo ferimentos graves. O atendimento foi prestado pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que realizou os primeiros socorros e encaminhou a vítima para um hospital na cidade de Londrina, em estado grave. Conforme apurado, Jeovane foi entubado e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O motorista do automóvel, um homem de 61 anos, não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local, prestando apoio à ocorrência e orientando o tráfego de veículos na região do acidente. As circunstâncias e possíveis responsabilidades ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

O acidente chama a atenção para os riscos em trechos urbanos de rodovias e reforça a importância da atenção redobrada em cruzamentos e trevos com grande fluxo de veículos.