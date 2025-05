Escola de Calógeras é a primeira com ensino em tempo integral e vai ganhar reforma

A Escola Municipal Orlando Pinto Mendes, localizada em Arapoti, nos Campos Gerais, está passando por um processo de transformação com a implantação do Ensino Integral que já está disponível para os alunos desde o ano passado e vem viabilizado por meio de recursos destinados exclusivamente para essa finalidade. Os investimentos têm sido aplicados na aquisição de novos mobiliários e materiais pedagógicos, com o objetivo de estruturar o ambiente escolar e ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos.

Entre os itens adquiridos, destacam-se bancos, armários, cadeiras e carteiras escolares, que estão sendo distribuídos em todas as salas da unidade. Também foram adquiridos materiais lúdicos e pedagógicos de apoio ao ensino, como balanço, blocos de espuma e blocos lógicos, especialmente direcionados para os anos iniciais. Esses recursos visam proporcionar um ambiente mais interativo, confortável e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes.

A escola também aguarda o início das obras de reforma, atualmente em fase de licitação. O projeto contempla a reforma completa do telhado e a pintura interna e externa do prédio. A modernização da estrutura física da unidade busca garantir mais segurança e conforto para estudantes e profissionais da educação.

Outro ponto de destaque é o credenciamento dos oficineiros, que está em processo de licitação. Estão previstas oficinas de dança, música e teatro, com foco na valorização das expressões artísticas e culturais dos alunos. Essas atividades complementares integram a nova proposta pedagógica, voltada para uma formação mais ampla.

As aulas de inglês, que já foram iniciadas dentro do novo modelo de ensino, vêm apresentando resultados positivos no desenvolvimento dos estudantes. A ampliação do tempo escolar permite uma maior dedicação às práticas interativas e ao aprendizado da língua estrangeira.

Com a implantação do ensino integral, a Escola Municipal Orlando Pinto Mendes amplia suas estratégias pedagógicas e oferece novas oportunidades de aprendizagem. O projeto busca fortalecer os vínculos escolares e garantir mais tempo para o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais, contribuindo para uma educação mais inclusiva e de qualidade.