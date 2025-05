Espetáculo “Ilíada em Libras” leva mitologia grega e cultura surda a Jacarezinho com apresentações gratuitas

O espetáculo “Ilíada em Libras – Canto I” chega a Jacarezinho, no Norte Pioneiro, no próximo sábado (17) e domingo (18), com apresentações gratuitas no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), localizado na avenida Getúlio Vargas, às 20h00. A retirada de ingressos será feita diretamente na bilheteria do teatro, uma hora antes de cada sessão.

Após iniciar sua circulação em Ivaiporã, o projeto segue agora para o Norte Pioneiro e levará ao público uma adaptação visual e poética da famosa obra de Homero, interpretada integralmente em Língua Brasileira de Sinais (Libras). No sábado (17), o público poderá participar de um bate-papo com a equipe após a apresentação.

Dirigido por Octavio Camargo e Rafaela Hoebel – esta última, uma diretora surda –, o espetáculo propõe uma nova forma de vivenciar a “Ilíada”, misturando teatro, mitologia e a riqueza expressiva da Libras. A encenação conta com cenografia de Fernando Marés e iluminação de Beto Bruel, operada na circulação por Fernando Dourado. O ator Jonatas Medeiros interpreta em Libras os deuses e heróis da epopeia grega, como Zeus, Atena, Afrodite e Apolo.

Mais do que uma tradução da obra clássica, a proposta da montagem é valorizar a estética e o protagonismo da cultura surda. “A Ilíada é um marco da literatura ocidental, mas ainda pouco conhecida entre o público surdo. Nosso objetivo é transformar essa narrativa clássica em uma experiência acessível e sensível por meio da língua de sinais”, explica Rafaela Hoebel.

Octavio Camargo, que pesquisa o diálogo entre teatro e Libras há mais de dez anos, destaca o fortalecimento do movimento cultural surdo no Paraná. “Tivemos sessões lotadas no Festival de Curitiba com grupos de várias partes do Brasil. Agora, com a circulação da ‘Ilíada em Libras’ por cinco cidades do interior, ampliamos ainda mais o acesso à arte feita em Libras e produzida com protagonismo surdo”, comenta.

Além da encenação, o projeto inclui ações paralelas, como oficinas sobre mitologia grega em Libras e a criação de poemas visuais por artistas surdos inspirados nos deuses da mitologia. Segundo Jonatas Medeiros, essa iniciativa está gerando uma rede colaborativa nacional de poetas surdos. “É como se fossem nereidas inspirando o trabalho performático e tradutório”, define o ator.