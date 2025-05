Jaguariaíva recebe noites de Experiência Tropeira nesta sexta e sábado

O município de Jaguariaíva será palco neste final de semana da primeira edição da Experiência Tropeira - Campos Gerais, um evento que convida o público a conhecer de perto um pouso tropeiro a partir de encenação teatral, roda de viola, causos e degustação gastronômica. A experiência imersiva ocorre na Chacará Castilla, com duas apresentações, nos dias 16 (sexta) e 17 (sábado) de maio. Tanto os ingressos como o transporte são gratuitos, com ponto de encontro na Estação Cidadã (Praça Getúlio Vargas), às 19h. A realização é da Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (Adetur) em conjunto com a Estratégia Projetos Criativos e Inspire Projetos Criativos, com apoio da Prefeitura de Jaguariaíva.

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente pelo www.sympla.com.br/adeturcamposgerais, com vagas limitadas. O evento é voltado para o público em geral, interessado em vivenciar uma noite memorável com amigos e familiares. A apresentação tem direção cênica de Michella França e música ao vivo de Silvestre Alves, com participação do ator Gabriel Lima.

Experiência Tropeira é uma iniciativa que busca reavivar a cultura tropeira nos Campos Gerais, promovendo ações de incentivo ao desenvolvimento turístico da região com base nesta temática. O projeto tem apoio da Copel, por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura - Governo do Paraná. Depois de Jaguariaíva, a ação chegará aos municípios de Arapoti, Piraí do Sul, Palmeira e Ortigueira.

Segundo a turismóloga Neise Dias, da Secretaria Municipal de Turismo de Jaguariaíva, o projeto é uma oportunidade de reforçar a identidade tropeira e trabalhar essa cultura como um produto forte a ser comercializado turisticamente. A turismóloga aponta a ‘quireirada’, prato típico da cidade, como um potencial investimento para divulgação das raízes tropeiras no município. “Com este evento, esperamos dar um início a uma nova fase na experiência turística de Jaguariaíva, ampliando a oferta de atrativos culturais e históricos, que já fazem a nossa história tão rica”, expressa.