Cadela foge, é atropelada por caminhão de lixo e tem corpo jogado em compactador, nos Campos Gerais

Uma câmera de segurança registrou o momento que uma cadela morreu ao ser atropelada por um caminhão de coleta de lixo, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A imagem ainda mostra que o corpo do animal, que havia fugido de casa, foi jogado no compactador. Assista o vídeo completo no portal G1.

A gravação feita nesta sexta-feira (9) exibe Agatha, como o animal era chamado, andando pela rua e indo até sacos de lixo. O atropelamento aconteceu no momento que o caminhão passou pelo local e estacionou para que o coletor recolhesse o material descartado.

Segundos depois, o homem percebeu o corpo da cadela no chão. Ele segurou pelas patas e arremessou ele na parte traseira do veículo, antes de continuar com o serviço.

O delegado Derick Moura Jorge, da Polícia Civil, disse que o caso é investigado e os envolvidos serão interrogados.

O que diz a empresa de coleta

Em nota, a Ponta Grossa Ambiental (PGA), responsável pela coleta na cidade, confirmou o acidente e disse que o "motorista não viu o momento em que o animal correu e nem o atropelamento".

Sobre o coletor que arremessou a cadela compactador, a empresa explicou que ao "constatar que o animal estava claramente em óbito, recolheu o corpo no próprio caminhão, por entender tratar-se de um animal em situação de rua".

"A PGA lamenta profundamente o ocorrido e reforça que, conforme os protocolos operacionais da empresa, em situações como essa, o procedimento correto é interromper a coleta e acionar imediatamente o fiscal de operação", diz a nota.