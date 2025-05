Oficina orienta alunas de colégio cívico-militar de Wenceslau Braz sobre o uso correto da farda e expressão corporal

O Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, realizou nesta sexta-feira (9) uma oficina especial voltada para as alunas da instituição com o tema “Correto Uso da Farda e do Coque”. A atividade foi ministrada pelas policiais militares soldados Mayara e Cabral, da 2ª Companhia da Polícia Militar, e teve como objetivo orientar as estudantes sobre os padrões de apresentação pessoal exigidos no ambiente escolar cívico-militar.

A iniciativa buscou não apenas alinhar as alunas às normas do uniforme, mas também trabalhar aspectos como postura, elegância, autoestima e expressão corporal, promovendo o desenvolvimento pessoal e o senso de disciplina.

A ação integra o Plano de Ação do colégio, sob coordenação do diretor-geral Rivail, da vice-diretora Lismary e da equipe de monitores militares Subtenente Marco Aurélio e Sargento Daurlyn. A oficina também contou com o apoio das professoras de Cidadania e Civismo, Elaine e Marcelina, disciplinas que fazem parte do currículo específico dos colégios cívico-militares do Estado do Paraná.

Segundo a técnica pedagógica dos Colégios Cívico-Militares do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, professora Cristiane Caporaso, ações como essa fortalecem o sentimento de pertencimento dos estudantes e contribuem para a formação integral proposta pela unidade curricular de Cidadania e Civismo.

“O cuidado com a apresentação pessoal está diretamente ligado à valorização da autoestima, da disciplina e do senso de pertencimento. Oficinas como essa complementam o trabalho pedagógico e reforçam os valores que norteiam o modelo cívico-militar”, destacou Cristiane.

Modelo Cívico-Militar no Paraná

O Programa Colégios Cívico-Militares do Paraná foi instituído por meio da Lei Estadual n.º 20.338/2020, alterada pela Lei Estadual n.º 21.327/2022, e está previsto no Plano Estadual de Educação (Lei Estadual n.º 18.492/2015).

O modelo educacional combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar. As escolas cívico-militares começaram a ser instituídas com este modelo no Paraná em 2020.