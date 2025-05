Arapoti e Jaguariaíva vão receber cursos gratuitos de gastronomia tropeira

Os municípios de Arapoti e Jaguariaíva, nos Campos Gerais, recebem na próxima semana oficinas gastronômicas gratuitas voltadas à cultura tropeira, por meio do projeto Experiência Tropeira. As capacitações acontecem nos dias 13 e 14 de maio, respectivamente, com 12 vagas disponíveis em cada cidade. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site www.sympla.com/adeturcamposgerais.

Voltadas para profissionais da gastronomia, como chefs, cozinheiros, empreendedores e gestores do setor, as oficinas fazem parte de um projeto que busca valorizar a cultura tropeira nos Campos Gerais, fortalecendo a identidade regional e o turismo cultural por meio da culinária.

A iniciativa é realizada pela Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (Adetur), com correalização da Estratégia Projetos Criativos e Inspire Projetos Criativos, além do apoio das prefeituras locais e parceria com a Fecomércio/Senac PR. O projeto tem patrocínio da Copel, via Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice), da Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná.

Segundo o presidente da Adetur, Guilherme Forbeck, as oficinas são parte de uma proposta mais ampla de valorização histórica e desenvolvimento turístico regional. “Com essa oferta, pretendemos aproximar as pessoas do tema tropeirismo, para que haja cada vez mais a implementação dessa cultura nos produtos turísticos da região”, destaca.