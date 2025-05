Boletim aponta 53 mil casos e mais uma morte pela Dengue no Norte Pioneiro

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta terça-feira (6) o novo boletim epidemiológico da dengue. O relatório aponta 4.812 novos casos confirmados da doença e mais três mortes no Estado. Desde o início do ano epidemiológico de 2025, o Paraná contabiliza 173.975 notificações, 53.416 diagnósticos confirmados e 43 óbitos provocados pela dengue.

Entre os três novos óbitos registrados entre março e abril, um ocorreu em Curiúva, município do Norte Pioneiro. A vítima é uma mulher, com idade entre 69 e 80 anos. As outras mortes foram registradas em Maringá, no Noroeste, e em Jataizinho, no Norte do Estado. A Sesa reforça a importância do monitoramento e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, em todo o território paranaense.

Atualmente, 396 municípios paranaenses já registraram notificações de dengue, sendo que 356 têm casos confirmados. As regionais de saúde com maior número de confirmações são Londrina (12.866), Paranavaí (10.226), Maringá (6.805), Jacarezinho (3.596) e Umuarama (3.380).

O boletim da Sesa também apresenta dados sobre outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Foram confirmados 2.686 casos de Chikungunya, entre 6.277 notificações registradas no Estado. Em relação ao vírus Zika, foram feitas 57 notificações, mas até o momento não houve confirmações.

As autoridades de saúde mantêm o alerta para que a população colabore com a eliminação de criadouros do mosquito, principalmente em regiões com aumento de casos, como o Norte Pioneiro, onde está localizado o município de Curiúva. A vigilância segue intensificada em todas as regionais de saúde.