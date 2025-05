Cachorro morre atropelado após ser abandonado pelo tutor na PR092

Apesar de ser crime, o abandono de animais em diferentes localidades tanto da zona urbana quanto da zona rural tem sido um problema frequente registrado nos municípios de Siqueira Campos e Wenceslau Braz. A prática, além de ser irresponsável com a vida do pet, também pode causar perigos para os seres humanos.

Nos últimos dias, a reportagem recebeu vários relatos de moradores de ambos os municípios falando sobre o abandono principalmente de cães e gatos. Em um dos casos, um leitor informou que um cachorro morreu atropelado momentos depois de ser abandonado as margens da PR092 na região do bairro Barreirinha, zona rural de Siqueira Campos. “Foi tão rápido que não deu nem tempo de evitar que ele fosse atropelado”, comentou.

Em Wenceslau Braz, moradores da zona rural também se queixam da situação, pois em muitos casos os animais abandonados acabam causando transtornos, mesmo que isso não seja sua culpa. No bairro da Turma Nove e da Vila Rural Vale do Sol, ambos as margens da rodovia no trecho que liga Wenceslau Braz a Siqueira Campos a prática é frequente.

“A situação é complicada, principalmente para nós que gostamos de animais. É triste ver a situação, quando é possível acolhemos, mas nem sempre podemos ficar eles. Sem cuidado e com medo, eles podem acabar atacando as pessoas, rasgam lixos, acabam brigando com outros animais e ficando feridos, além de muitos por não estarem acostumados acabarem morrendo na pista. A culpa é de quem abandonou e acredito que devem responder por esse crime”, comentou um leitor que preferiu não se identificar.

Esta prática é considerada um crime cruel e inaceitável. De acordo com a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), em seu artigo 32, é crime praticar maus-tratos contra animais, o que inclui o abandono. Em 2020, essa legislação foi alterada pela Lei nº 14.064/2020, que aumentou a pena para casos envolvendo cães e gatos. A Pena é de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda de animais.

Para denunciar os crimes de maus-tratos e abandonos de animais, a população pode entrar em contato com a Polícia Militar através do telefone 190, através da ouvidoria da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente pelo número 181, ou registrar boletim de ocorrência através do site www.policiacivil.pr.gov.br na aba de maus-tratos a animais.

Também é importante que, caso seja possível, as pessoas anotem número da placa de veículos, registrem imagens e características de quem está realizando o abandono ou os maus-tratos.

Para evitar este tipo de situação, as pessoas devem ter consciência antes de adotar um animal de estimação, pois um Pet não é um objeto de brinquedo que pode ser descartado e requer cuidados, amor, compromisso e responsabilidade.