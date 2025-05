Professora que lutava contra o câncer morre e causa comoção em Arapoti

A morte da professora Maria Carolina Furquin Guerke causou forte comoção entre moradores do município de Arapoti, nos Campos Gerais. Ela faleceu nesta quarta-feira (07) vítima de um câncer.

Maria integrava o quadro do magistério municipal e estava lotada na Escola Municipal Telêmaco Carneiro desde fevereiro de 2024. Com passagem marcante pela educação técnica e pública, Maria Carolina era reconhecida pela atuação dedicada em sala de aula e pelo compromisso com a formação dos estudantes.

Em 2018, participou da equipe pioneira de docentes responsável pela estruturação e avanço dos cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) no município. Na ocasião, ministrou aulas no curso técnico em Meio Ambiente, contribuindo para o fortalecimento do ensino profissionalizante na região.

A atuação de Maria Carolina nas redes pública e técnica de ensino era pautada pela seriedade e pelo empenho em promover um ambiente de aprendizado de qualidade. Seu trabalho foi valorizado por colegas, gestores e alunos, tanto no IFPR quanto na Escola Municipal Telêmaco Carneiro.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, Maria lutava contra um câncer e faleceu no hospital em que realizava o tratamento.

O velório da professora está sendo realizado em Arapoti e o sepultamento está marcado para as 15h00 no Cemitério Municipal de Arapoti.