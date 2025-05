Arapoti adquire câmaras refrigeradas para aprimorar armazenamento de medicamentos

A Prefeitura Municipal de Arapoti recebeu novas câmaras refrigeradas destinadas ao armazenamento adequado de medicamentos que exigem controle rigoroso de temperatura. Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Programa de Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica (IOAF) e do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR), iniciativas do Governo Federal voltadas à melhoria da infraestrutura e qualificação da assistência farmacêutica nos municípios.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Andréa Silva, as novas câmaras refrigeradas representam um avanço importante para a saúde pública local. Os equipamentos garantem condições ideais para a conservação de medicamentos sensíveis, como insulinas e outros fármacos que necessitam de refrigeração constante para manter sua eficácia e segurança. A modernização do sistema de armazenamento está alinhada às melhores práticas de gestão farmacêutica e visa assegurar a qualidade dos insumos fornecidos à população.

Com a chegada das câmaras, será possível ampliar o estoque de medicamentos refrigerados, aumentando a capacidade de armazenamento e promovendo maior segurança na preservação dos produtos. A secretária destaca que, além da melhoria na conservação dos medicamentos, os novos equipamentos também contribuirão para uma logística mais eficiente na distribuição dos insumos às unidades de saúde do município.

A aquisição das câmaras refrigeradas também visa reduzir perdas decorrentes de falhas no armazenamento, promovendo um controle mais rigoroso dos estoques e evitando a deterioração de medicamentos sensíveis. Essa medida permite uma gestão mais eficaz dos recursos públicos, especialmente em momentos de maior demanda por medicamentos refrigerados.

Os equipamentos já foram instalados e estão em operação nas unidades responsáveis pela guarda e distribuição dos medicamentos. A expectativa da Secretaria de Saúde é que, com a modernização, o sistema municipal de assistência farmacêutica ganhe em agilidade, confiabilidade e segurança, garantindo melhor atendimento à população que depende dos medicamentos fornecidos pela rede pública.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da saúde em Arapoti, com foco na estruturação dos serviços e na qualificação do atendimento em todas as etapas da assistência à saúde.