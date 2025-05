Capacitação reúne mais de 300 profissionais da rede de proteção à infância em Arapoti

Mais de 300 profissionais que atuam na rede de proteção à infância e adolescência participaram de uma capacitação promovida pela Prefeitura Municipal de Arapoti. A formação integra as ações da campanha “Maio Laranja – Capacitar para Proteger!”, voltada ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento foi realizado nesta semana e contou com a participação de representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, além do apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

A capacitação foi conduzida pela advogada e assistente social Neusa Eli Figueiredo Cerutti, com programação durante todo o dia. O objetivo foi promover a reflexão, o compartilhamento de experiências e o fortalecimento dos conhecimentos técnicos entre os profissionais que atuam diretamente na proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Durante o encontro, os participantes discutiram estratégias de enfrentamento às violações de direitos, formas de acolhimento às vítimas e o papel das instituições públicas no encaminhamento de denúncias. Também foram abordados os aspectos legais que regem a proteção infantojuvenil, com destaque para os protocolos intersetoriais de atendimento e a importância da escuta qualificada.

A secretária de Assistência Social de Arapoti, Débora Campos, destacou a relevância da capacitação como instrumento para reforçar a atuação da rede ao longo de todo o ano. Segundo ela, a campanha Maio Laranja tem o papel de ampliar a conscientização, mas o compromisso com a proteção deve ser contínuo. Débora reforçou a importância da denúncia e do apoio à vítima como formas eficazes de enfrentamento. “Proteger é uma responsabilidade coletiva — e começa com informação e preparo. Quebre o silêncio, seja a pessoa que ouve, acolhe e denuncia. Disque 100”, orientou.

A iniciativa faz parte de uma série de ações previstas ao longo do mês de maio para mobilizar a sociedade em torno da causa. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, com ações que visam informar, educar e engajar diferentes setores da sociedade.