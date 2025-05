Homem foi morto por adolescente de 15 anos no Norte Pioneiro

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, divulgou que um adolescente é o responsável pela morte de um homem de 40 anos registrada na madrugada da quinta-feira (01) no bairro Sindicato.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, o crime aconteceu na madrugada do feriado do Dia do Trabalhador no bairro Jardim Altvater, mais conhecido como Sindicato. No local, um homem de 40 anos foi morto com um tiro em uma das ruas do bairro.

Durante as investigações, as equipes policiais descobriram que o autor do crime seria um jovem de 15 anos de idade que atirou contra a vítima. No decorrer das investigações, a defesa do menor entrou em contato com a equipe da Polícia Civil informando que o adolescente confessou o crime e contou onde a arma utilizada estava escondida.

A arma utilizada foi uma espingarda artesanal calibre 12 que continha uma munição deflagrada. Ela foi apreendida pelo delegado responsável pelas investigações. Sobre a motivação do crime, o menor relatou que teve uma discussão com a vítima há um mês e comprou uma arma devido a estar com medo. Na noite do crime, os dois teriam discutido novamente e o menor atirou contra a vítima por achar que ele também estava armado.

Não foram divulgadas informações se o menor foi apreendido, mas a Polícia Civil informou que ele vai responder por ato infracional equiparado a crime de homicídio qualificado.

Agora os policiais investigam se o menor agiu sozinho ou se o crime contou com a participação de outros suspeitos.