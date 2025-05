Polícia prende dois homens acusados de abusar de duas adolescentes em Arapoti

A Polícia Militar resgatou duas menores de idade nesta quinta-feira (1º), após serem levadas da cidade de Jaguariaíva e sofrerem diversas violências. A ação foi desencadeada após informações repassadas pelo Conselho Tutelar de Arapoti, que havia sido acionado pela irmã de um dos suspeitos.

Segundo o relatório policial, as duas vítimas, de 14 anos, foram abordadas em uma praça no centro de Jaguariaíva por um homem que as convidou para um passeio de carro. No veículo, havia outros dois indivíduos. As menores aceitaram o convite e, em dado momento, foram oferecidas a elas bebidas alcoólicas e drogas, as quais consumiram.

Posteriormente, os três homens tentaram abusar sexualmente das adolescentes, que se recusaram. Diante da negativa, os suspeitos as ameaçaram. Temendo agressões, as menores acabaram utilizando substância análoga à cocaína oferecida pelo grupo. As vítimas relatam que dormiram e não souberam precisar se houve violência sexual.

Ao acordarem, as adolescentes se encontravam em uma borracharia na cidade de Arapoti, que seria a residência de um dos suspeitos. A conselheira tutelar as conduziu ao Hospital Municipal de Arapoti para receber atendimento médico.

O exame médico constatou que uma das menores apresentava escoriações e hematoma, além de indícios de tentativa de conjunção carnal. Na outra vítima, foi confirmada a ocorrência de conjunção carnal. Ambas relataram o furto de seus aparelhos celulares.

Em diligências complementares, a Polícia Militar de Arapoti localizou e prendeu dois suspeitos. Um deles foi encontrado transitando por uma rua da cidade e confessou ter passado a noite com as menores e ter mantido relação sexual com uma delas, além de confirmar a participação de outros dois homens. O segundo suspeito foi abordado na rodovia PR-151, quando se deslocava para Jaguariaíva, e também confessou os fatos.

Os dois homens presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jaguariaíva para as providências cabíveis. A Polícia Civil investiga o envolvimento do terceiro suspeito e apura todos os detalhes do caso, que é tratado como estupro de vulnerável e outros crimes conexos.

