Do Norte Pioneiro para o mundo: Zagueiro de Jacarezinho que passou pelo Palmeiras e pela Seleção atua pelo Internacional

Nascido em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, Vitor Eduardo da Silva Matos, mais conhecido pelo apelido Vitão, é uma das grandes revelações criadas na região. O jovem, de 25 anos de idade, é um jogador de futebol que atua como zagueiro. Em sua carreira, Vitão já defendeu as cores do Palmeiras, foi jogador da Seleção Brasileira, já enfrentou o Real Madrid e hoje, dando continuidade à sua trajetória, defende o Internacional.

A história de Vitão com a bola começou logo cedo, como tantas outras no interior do País. Foi na escolinha Pequeno Craque, em Jacarezinho, que ele deu seus primeiros passos e mostrou que talento e vontade ele tinha de sobra. Em 2014, com apenas 14 anos de idade, participou de uma peneira e passou a jogar pelo Paraná Soccer Technical Center (PSTC) de Cornélio Procópio. Por lá, ficou apenas um ano, mas foi tempo suficiente para continuar acreditando no sonho, mesmo depois de ter sido reprovado em testes no Coritiba e no Athletico Paranaense.

Vitor atuou pelo Palmeiras até 2019, quando foi vendido para o Shakthar Donestk, da Ucrânia. Foto: Divulgação/Palmeiras Online

Contudo, após as reprovações nas peneiras, uma reviravolta fez com que a carreira de Vitão começasse a mudar. Em 2015, um olheiro do Palmeiras o viu jogar e logo o convidou para integrar a base do clube paulista. O desempenho do jovem no Alviverde continuou a crescer, tanto que, em maio de 2018, o atleta renovou seu contrato com o Verdão para até 2023.

Escalado pelo técnico Felipão, Vitão estreou profissionalmente pelo clube em 20 de março de 2019, quando o clube paulista venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Paulista. Contudo, em maio de 2019, mais uma renovação fez parte de seu contrato com o Palmeiras, até abril de 2024, mas a história teve outros fins. Durante o tempo em que estava alternando entre o time principal e Sub-20 do Verdão, Vitão foi chamado pelo Tite para treinar com a Seleção Principal.

Zagueiro teve passagem pelo Shakthar Donestk, da Ucrânia, em 2019. Foto: Imagem: Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

Portanto, sua carreira sofreu mais uma reviravolta. Após sua atuação curta no Palmeiras, Vitão foi transferido para jogar no Shakthar Donestk, da Ucrânia, no dia de 2 de setembro de 2019. Atuando pelo Sub-21 do Shakthar com o intuito de se preparar para o time profissional, Vitão fez um gol logo em sua estreia no Campeonato Ucraniano Sub-21, contra o Zorya. No time principal, Vitão estreou com vitória de 3 a 2 sobre o Dynamo Kyiv. Vitor ainda atuou mais três jogos pelo clube, dois como titular e um como reserva, entrando no segundo tempo.

No dia primeiro de dezembro de 2020, ainda atuando pelo Shakthar, Vitor enfrentou um dos maiores clubes da história do futebol mundial, o “Mister Champions” Real Madrid. Jogando contra nomes renomados, como Karin Benzema, Toni Kross, Rodrygo, Luka Modrić e todo o elenco do maior colecionador de Champions, Vitão participou da vitória de 2 a 0 em cima do clube merengue.

Contudo, em abril de 2022, o zagueiro foi anunciado como o 11º reforço do Internacional, como um empréstimo de três meses do Shakthar, devido ao fato da FIFA ter autorizado a negociação de jogadores brasileiros por conta da Guerra Russo-Ucraniana.

Sua estreia pelo colorado foi em 26 de abril, na vitória por 1–0 sobre Independiente na 3ª rodada do Sul-Americana. Vitão atuou por 75 minutos e foi substituído por Gabriel Mercado por ter cansado, tendo sido essa a sua primeira partida após cinco meses sem atuar. Seu primeiro gol pelo clube foi logo em sua segunda partida, tendo feito o gol do Inter no empate com o Juventude pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro em 8 de maio. No clube gaúcho, Vitão segue até hoje atuando.

Vitão também teve uma trajetória vestindo a “Amarelinha”. Foto: Gregório Fernandes/CBF

SELEÇÃO BRASILEIRA

Vitão também teve uma trajetória vestindo a “Amarelinha”. Em 2015, integrou o elenco Sub-15 convocado por Guilherme Dalla Déa para disputar o Campeonato Sul-Americano na Colômbia, onde o Brasil se sagrou campeão ao vencer o Uruguai nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. No ano seguinte, já com a equipe Sub-17, participou da Copa BRICS, torneio amistoso entre os países do bloco, marcando um gol na estreia contra a China e conquistando o título com uma vitória por 5 a 1 sobre a África do Sul na final.

Em 2017, foi novamente convocado para a Seleção Sub-17, desta vez para o Campeonato Sul-Americano, onde foi escolhido capitão da equipe que terminou campeã com uma goleada por 5 a 0 sobre o Chile na final. No mesmo ano, participou do Mundial Sub-17 na Índia, também como capitão, levando o Brasil até a semifinal. A equipe acabou eliminada pela Inglaterra, mas garantiu o terceiro lugar ao vencer o Mali por 2 a 0.

Já em 2018, foi convocado para a Seleção Sub-20 para disputar o Campeonato Sul-Americano no Chile. No entanto, a campanha foi decepcionante e o Brasil acabou eliminado ainda na primeira fase, ficando fora do Mundial Sub-20 de 2019. Em 2021, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Sub-23, chamada de última hora para substituir o zagueiro Ibañez em amistosos contra Cabo Verde e a Sérvia. Em 2023, voltou a ser convocado para a equipe Sub-23 pelo técnico Ramon Menezes, participando de dois amistosos contra o Marrocos.