Presidente da ATUNORPI é homenageada em solenidade da Polícia Militar

No dia 24 de abril, a presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro (ATUNORPI), Mara Melo foi homenageada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) durante uma cerimônia especial em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A homenagem fez parte do evento em comemoração ao Dia Estadual da Policial Feminina, realizado anualmente no dia 19 de abril.

Organizado pelo 2º Batalhão da PM, o encontro aconteceu no auditório do Serviço Nacioanl de Aprendizagem Comercial (Senac), reunindo mulheres com histórias inspiradoras de toda a região. O destaque foi para as palestras que falaram sobre força, superação e os desafios que muitas mulheres ainda enfrentam no dia a dia.

Durante o evento, a presidente Mara Melo foi uma das convidadas a palestrar. Durante sua palestra, Mara contou sobre sua trajetória no empreendedorismo e como conseguiu se destacar na liderança regional. A palestra, com o tema "Empoderamento Feminino", emocionou e motivou quem estava presente.

Na solenidade, outra homenageada foi a Sargento Roselaine Gomes de Oliveira. Com mais de 20 anos de carreira na PMPR, ela compartilhou as dificuldades e conquistas das mulheres dentro da corporação. Suas palavras tocaram os corações dos participantes, mostrando a importância da presença feminina nas forças de segurança.

Também participou do evento a Dra. Layana Mara Laiter Martins, que fez uma reflexão importante sobre os impactos da violência doméstica que, segundo sua fala, muitas vezes é silenciosa e invisível na vida de mulheres e famílias com o tema “Os Impactos Ocultos da Violência Doméstica”.

Contudo, a solenidade foi mais do que uma simples homenagem, retratando um espaço de escuta, inspiração e reconhecimento da força das mulheres que fazem a diferença todos os dias, seja na segurança pública, no empreendedorismo ou em qualquer outra área. As histórias compartilhadas mostraram que, com coragem, dedicação e apoio mútuo, é possível enfrentar desafios e transformar realidades.