Homens são encontrados feridos em rodovia da região, um deles com quatro facadas nas costas

Dois homens foram encontrados feridos as margens da rodovia BR-153, sendo um deles com quatro ferimentos causados por golpes de faca nas costas. O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (30) no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais receberam um chamado para prestar apoio a equipe do SAMU durante o atendimento a uma pessoa ferida na rodovia BR-153. Diante do chamado, os agentes foram ao local informado para averiguar a situação.

No local, foi prestado socorro a um homem que estava caído em uma mata as margens da rodovia e apresentava vários ferimentos na cabeça. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro para receber atendimento médico.

Na sequência, a equipe recebeu a informação de mais uma pessoa ferida que estava próxima a um posto de combustíveis da rodovia. No local, a equipe do Corpo de Bombeiros prestava os primeiros socorros a vítima que apresentava quatro perfurações nas costas que teriam sido causadas por golpes de faca. Antes de ser levado para o hospital, o homem contou a equipe quem seria o autor do crime e seus comparsas.

Frente aos fatos, foram realizadas diligências em busca dos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190.