DER define grupo que vai realizar obras em estradas rurais de Arapoti, Wenceslau Braz e Siqueira campos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou o resultado final da licitação para conservação de 294,99 quilômetros de rodovias não pavimentadas em regiões estratégicas do estado. O investimento total é de R$ 19.147.813,50 e contempla um prazo de execução de 730 dias. O Consórcio GH Cascalho, formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e Hellman Construtora de Obras Ltda., foi declarado vencedor dos dois lotes da licitação após análise dos recursos apresentados durante o processo.

As obras serão realizadas em dois lotes distintos. O Lote 01 abrange 117,19 quilômetros de rodovias localizadas nos municípios de Apucarana, Assaí, Borrazópolis, Jataizinho, Londrina, Pitangueiras, Prado Ferreira, Rio Branco do Ivaí, Rolândia e Uraí. O trecho inclui as rodovias PR-442, PR-443, PRC-466, PR-532, PR-535, PR-536 e PR-547.

O Lote 02 contempla 177,80 quilômetros em municípios do Norte Pioneiro, incluindo Arapoti, Barra do Jacaré, Carlópolis, Ibaiti, Itambaracá, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Wenceslau Braz. Embora Arapoti esteja geograficamente localizado nos Campos Gerais, a rodovia PR-531, que cruza o município, está sob responsabilidade da Superintendência Regional Norte do DER/PR, e será beneficiada pelas melhorias previstas.

Os serviços contratados incluem cascalhamento, patrolamento, escarificação, compactação de leito e subleito, conformação de plataforma, reaterro com rachão e apiloamento. Também estão previstas intervenções para aprimorar a drenagem nos trechos, como escavação de valas, bueiros e canais, além da instalação de bueiros tubulares de concreto e bocas de bueiro.

O próximo passo do processo é a homologação do resultado, que será publicada no Diário Oficial e no portal Compras Paraná. Após essa etapa, os contratos serão assinados, dando início às obras. A iniciativa visa manter as condições de tráfego e segurança nas vias não pavimentadas, que são essenciais para a mobilidade regional e o escoamento da produção agrícola.