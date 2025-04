Atletas do 9º Desafio de Rua da Capal tem oportunidade de conhecer as belezas de Arapoti

A cidade de Arapoti, localizada no interior do Paraná, se prepara para receber atletas e visitantes de diversas regiões durante o 9º Desafio de Rua da Capal. O evento esportivo, já tradicional no calendário local, promete movimentar a cidade e estimular a economia, ao mesmo tempo em que oferece uma excelente oportunidade para o público conhecer os principais atrativos turísticos da região.

Com paisagens naturais preservadas, cachoeiras e patrimônios históricos, Arapoti tem ganhado visibilidade como destino para ecoturismo e turismo cultural. Entre os pontos mais procurados estão a Cachoeira do Tigrinho, a Cachoeira da Fenda do Macaco e a Cachoeira Chico Fontana, todas acessíveis mediante a presença de condutor autorizado, conforme normas de preservação ambiental e segurança. Outro destaque é a Cachoeirinha, igualmente disponível apenas com guias credenciados, ideal para os amantes de trilhas e natureza.

Além das belezas naturais, o município também oferece atrações que valorizam a história local. O Santuário da Igrejinha de São João Batista é um dos locais mais visitados, com acesso livre ao público. Já a Fazenda Boa Vista, onde está localizado o Cemitério dos Escravos, pode ser visitada com agendamento prévio pelos telefones 0800 400 1005, ramais 3130 ou 3126. O mesmo contato é utilizado para visitas à Estação Ferroviária, que remonta aos tempos de expansão do transporte ferroviário na região.

A cultura dos imigrantes que colonizaram Arapoti também está presente no Museu do Imigrante Holandês, acessível por meio de agendamento pelo número (43) 98831-7611. Outra atração histórica é a Casa dos Kok, patrimônio preservado que pode ser visitado mediante agendamento pelo telefone (43) 9914-2724.

Para os interessados em engenharia e infraestrutura, a Barragem da Usina também integra o roteiro de visitação, com acesso permitido apenas na companhia de guias autorizados.

O município reforça a importância de agendar previamente as visitas e contratar guias cadastrados, garantindo assim uma experiência segura e responsável. A programação esportiva, aliada à oferta turística, posiciona Arapoti como um polo emergente de lazer, esporte e cultura no Paraná.