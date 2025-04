Carro furtado em Wenceslau Braz é recuperado após perseguição na PR092

A equipe da Polícia Rodoviária de Arapoti interceptou e recuperou um veículo que havia sido furtado na noite do último domingo (27) no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada após perseguição na rodovia PR092.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PRE, os agentes prestavam atendimento a um acidente quando foram informados pela equipe da Polícia Militar de Wenceslau Braz de que um automóvel GM Classic de cor preta havia sido furtado no município e os suspeitos estavam se deslocando em direção a Arapoti.

Diante da situação, os policiais estavam retornando para a Base de Arapoti quando se depararam com um veículo na altura do km 221 da rodovia. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga em direção ao município onde houve perseguição. Em dado momento, um dos indivíduos chegou a pular do automóvel em movimento e acabou sendo preso. Já o motorista continuou a fuga, mas abandonou o automóvel e fugiu a pé. Com o preso, foi encontrada uma porção de maconha.

Frente aos fatos, o suspeito preso e o automóvel apreendido foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil de Arapoti para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.