Carreta tomba entre Wenceslau Braz e Santana do Itararé

Um acidente de trânsito do tipo tombamento foi registrado no início da tarde deste sábado (26) na rodovia PR151 no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu uma carreta Scania P360 com placas de Santa Catarina. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o veículo seguia no sentido Wenceslau Braz a Santana do Itararé quando, na altura do km 125, o motorista perdeu o controle da direção após uma curva e tombou o veículo a margem esquerda da rodovia.

Felizmente, apesar do susto e do prejuízo o homem de 60 anos não ficou ferido. Ele realizou o teste do etilômetro que resultou em zero para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.