Prefeitura de Arapoti implanta programa para qualificar atendimento em saúde mental

A Prefeitura de Arapoti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou o Programa Municipal de Assistência em Saúde Mental (PROMENT), com o objetivo de aprimorar o atendimento a pacientes com transtornos mentais de médio e alto risco. A iniciativa inclui a capacitação de médicos e enfermeiros da rede municipal para alinhamento ao novo protocolo.​

O PROMENT é direcionado a pacientes acompanhados por serviços especializados, como o Ambulatório de Saúde Mental (ASM) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que não apresentaram melhora com os tratamentos convencionais oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O programa prevê a dispensação dos medicamentos Venlafaxina e Risperidona para esses casos específicos.​

A Secretaria de Saúde destaca que a medida representa um avanço nas políticas públicas locais, promovendo acesso a terapias mais eficazes e seguras, além de reforçar o uso racional de medicamentos. O PROMENT busca oferecer um cuidado mais humanizado e alinhado às evidências científicas.​

A capacitação dos profissionais de saúde abordou os transtornos mentais mais recorrentes e a refratariedade ao tratamento convencional. Com a implementação do PROMENT, a gestão municipal reforça seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida dos usuários e com a qualificação dos serviços prestados na área de saúde mental.