Caminhões quase batem de frente em estrada dos Campos Gerais; veja o momento

Um vídeo registrou o momento em que dois caminhões quase bateram de frente. Um deles tentou fazer uma ultrapassagem na PR-340, entre os munícipios de Castro e Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, nesta quinta-feira (24), e outro fez uma “manobra” para evitar o acidente.

O motorista que estava gravando o vídeo mostra a rodovia com um caminhão que estava parado com o pisca alerta ligado. Em frente a esse veículo havia um carro, com uma pessoa tentando sinalizar o local.

Na sequência, o caminhão tenta ultrapassar os veículos, entretanto, outro caminhão vem na direção contrária e precisa frear bruscamente para evitar a batida. O vídeo enviado ao portal aRede, parceiro da Banda B, mostra o momento.

Um guincho foi acionado para realizar a retirada dos veículos da pista, que foi liberada na sequência.

Fonte original Portal Banda B.