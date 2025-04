Reunião com Secretário da Educação garante permanência do Núcleo de Educação em Wenceslau Braz

Nas últimas semanas, uma polêmica envolveu o setor educacional da região. No início deste mês, o prefeito da cidade de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, Juca Sloboda, anunciou sua intenção de transferir o Núcleo Regional de Educação (NRE), que há anos está situado na cidade de Wenceslau Braz. A notícia não foi vista com bons olhos pelos educadores da região, e, depois de uma reunião com o Secretário da Educação do Paraná, Roni Miranda, foi determinado que a mudança não acontecerá.

“Nós ficamos muito felizes com essa notícia, e agradecemos ao prefeito, aos vereadores e a sociedade em geral que se mobilizou em favor desta permanência”, disse o Chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni.

O anúncio do pedido de transferência foi feito no dia 08, quando Juca se reuniu com o secretário Roni Miranda e anunciou seu desejo em transferir o NRE para a cidade de Jaguariaíva. Na ocasião, a pauta foi discutida em caráter preliminar e, segundo o gestor, a solicitação seria formalizada nas próximas semanas junto à Secretaria de Estado da Educação (SEED).

Como justificativa para o pedido, Juca afirmou que o município de Jaguariaíva reúne as condições necessárias para receber o NRE, por contar com maior número de habitantes, maior concentração de alunos e estrutura considerada adequada para abrigar a sede do órgão regional. Portanto, após esta intenção de mudança estourar nas redes sociais, o assunto se tornou uma polêmica, tendo em vista que o NRE está há anos na cidade de Wenceslau Braz.

Na ocasião do pedido, a reportagem da Folha havia conversado com o chefe do NRE, Joaquim Gabriel Faustinoni, que demonstrou total desaprovação à ideia e disse não ter conhecimento do assunto antes de ter viralizado nas redes sociais. “Primeiramente que nós nem sabíamos desta possível mudança. Não foi conversado ou apresentado o assunto para nós. Foi apenas um desejo do prefeito que surgiu repentinamente”, afirmou.

Segundo ele, a mudança teria gerado uma série de problemas para a equipe atual, e geraria o desemprego de mais de 50 pessoas. “Somos uma equipe de 54 pessoas. Caso acontecesse esta mudança, os que são professores e estão atuando no NRE voltariam para as escolas, enquanto os contratados ficariam desempregados. Além disso, nas escolas, os professores que estão ocupando nossos lugares teriam que sair para voltarmos, o que geraria o desemprego indireto”, disse.

Contudo, após uma reunião na Secretaria Estadual de Educação, realizada nesta quarta-feira (23), com o Secretário de Educação, Roni Miranda, ficou determinado que a sede do NRE não será transferida para a cidade de Jaguariaíva, mas permanecerá fazendo parte da história de Wenceslau Braz.

Durante a reunião, que foi marcada pelo Deputado Estadual Adão Litro, estiveram presentes os vereadores de Wenceslau Braz, Aline Nazareth, Jorginho Sabater, Valdecy Oliveira, Alisson Viola e Josemar Furini, além do vice-prefeito do município, Paulo Henrique.