Professora morre vítima de acidente no Norte Pioneiro

Um acidente de trânsito registrado na manhã da terça-feira (22) culminou na morte da professora Silvia Maria Zarete Elias, de 72 anos. A situação foi registrada na rodovia BR-153 no trecho que liga os municípios de Santo Antônio da Platina a Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e veio a óbito.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do portal Tá no Site, o acidente aconteceu por volta das 10h30 na rodovia BR-153. Silvia estava dirigindo um Nissan Kicks e voltava de Santo Antônio da Platina para Jacarezinho após realizar hemodiálise no Instituto do Rim quando colidiu contra a traseira de um caminhão.

A princípio, a idosa estava consciente e foi orientada pelos socorristas da concessionária que administra o trecho a ir para o hospital onde chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco antes das 12h00.

A morte da professora causou comoção nas redes sociais. Em seu perfil, o APP Sindicato de Jacarezinho destacou que a professora da Rede Estadual de Ensino dedicou a vida a educação como professora de matemática e diretora na Escola José Anchieta, atualmente Escola Vera Ceília Lamim.

Foto: Reprodução/App Sindicato Jacarezinho.

Até o fechamento desta edição, o suposto caminhão e motoristas envolvidos no acidente não haviam sido identificados.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.