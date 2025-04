Especialista dá dicas de como identificar e o que fazer quando o relacionamento está em crise

A forma como as pessoas lidam com as crises faz total diferença para superar os obstáculos da vida a dois. Foto: OcusFocus/ThinkStock

Manter um relacionamento saudável, feliz e duradouro pode ser uma tarefa um tanto quanto difícil para muitos casais. Crises no relacionamento, momentos de distanciamento e períodos de instabilidade emocional são apenas alguns dos problemas que muitos casais enfrentam diariamente, mas a forma como lidam com esses desafios da vida a dois e a percepção de quando o relacionamento está “esfriando” pode ser uma grande vantagem para solucionar os problemas e passar estas fases ruins o quanto antes. Portanto, nem todos os casais sabem como lidar com estas situações e, pensando nisso, a reportagem da Folha conversou com a psicóloga Hellen Martins, que orienta como agir em determinadas ocasiões.

“Mesmo os casais mais apaixonados podem enfrentar momentos de crise, e a diferença está em como lidam com essas fases. Quando o amor começa a “amornar”, é sinal de que algo precisa de atenção e quanto antes for percebido, melhor”, diz a psicóloga, afirmando que manter um relacionamento saudável e feliz exige dedicação diária de ambos os lados do casal, sem pesar para um ou para outro.

Conforme explica a psicóloga, o principal fator para o desgaste emocional e o esfriamento dos relacionamentos está na rotina, no dia a dia de cada um. Segundo ela, muitas das vezes tudo começa com a falta de tempo e o excesso das responsabilidades, especialmente depois que vêm os filhos. “O problema é quando o casal se acostuma a viver como colegas de quarto e não mais como parceiros amorosos”, diz Hellen.

“Não basta estar junto, é preciso estar presente”

O primeiro passo para manter um relacionamento ativo e afetivo é demonstrar interesse no dia a dia do parceiro. “Não basta estar junto, é preciso estar presente”, é o que orienta a psicóloga. Prestar atenção no que o outro fala, perguntar como foi o dia, se mostrar disponível emocionalmente são algumas dicas para demonstrar que o afeto entre os dois ainda está vivo. “Relacionamento não se alimenta só de grandes eventos, mas de interesse sincero no cotidiano”. Demonstrar afeto em pequenos gestos podem fazer total diferença no relacionamento, principalmente em fases de crise e distanciamento entre o casal.

“Se o seu parceiro(a) adora chocolate, por que não levar um quando for ao mercado? Não precisa ser sempre, mas demonstrar que você lembrou da pessoa em um momento comum do dia é um carinho que aquece o coração”, afirma Hellen.

Quando chegam os filhos, a tendência é que aquele amor impulsivo entre o casal comece a se dispersar, e isso representa um grande problema para muitos casais, que não restringem alguns momentos do dia para curtirem como um verdadeiro casal. Um jantar romântico sem os filhos, uma caminhada de mãos dadas, um café de manhã diferente no domingo ou apenas reservar um momento para conversarem a sós podem ajudar a fortalecer o vínculo e relembrar o porquê de escolherem estar juntos.

Buscar ajuda profissional pode ser de grande ajuda para salvar relacionamentos "afundados" pelas crises. Foto: Shutterstock

As tarefas de casa também podem ser um peso, ainda mais quando os dois trabalham fora. Mas estas tarefas também podem se tornar motivo para criar vínculos e reviver os laços amorosos. “Enquanto um lava a louça, o outro pode secar. Parece simples, mas essas pequenas cooperações tornam o dia a dia mais leve e evitam ressentimentos. O casal se sente mais unido quando compartilha as responsabilidades”, afirma Hellen.

Com as crises de relacionamento, os ânimos vão à flor da pele. A falta de diálogo, ausência de carinho, críticas constantes ou indiferença são sinais de que algo não vai bem, e quando estes fatores começam a ser constantes no dia a dia do casal, as coisas podem ficar ainda piores. Portanto, buscar uma ajuda profissional pode ser fundamental nesse momento.